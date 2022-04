Pollica, San Mauro Cilento e Serramezzana insieme per un progetto di rigenerazione urbana

Tre Comuni del Cilento insieme per un progetto di rigenerazione urbana; si tratta di Pollica, guidato dal sindaco Stefano Pisani, San Mauro Cilento, retto dal sindaco Giuseppe Cileno, e Serramezzana, con a capo il sindaco Augusto Materazzi, che intendono presentare il progetto dal titolo “MED LIVING LAB” al Ministero della Cultura, in risposta all’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi, da finanziare nell’ambito del PNRR.

ECCO LE FINALITÀ DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE

La finalità dell’Avviso MiC è quella di sostenere i comuni in cui è presente un borgo storico, caratterizzati da una significativa marginalità economica e sociale.

L’Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici” del PNRR mira a realizzare interventi finalizzati al: recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche, migliorando l’arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici; ancora, favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate; sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volte a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.