Oroscopo del giorno dopo: 11 aprile

Oroscopo dell’11 aprile 2022:

Ariete (segno di fuoco) 21 marzo-20 aprile

Puoi incontrarti con vecchi amici o potresti essere improvvisamente visitato da uno di loro. Oggi aiuterai anche uno o più dei tuoi amici. D’altra parte, un amico potrebbe essere duro con te, ma non dovresti avertene a male. Lui o lei sta scaricando su di te perché ha i suoi problemi ed è per questo che sta reagendo in questo modo. Oggi nel tuo rapporto potrebbero sorgere malintesi. Probabilmente hai agito per buone intenzioni, ma non hai tenuto conto di tutte le implicazioni delle tue azioni per gli altri coinvolti. Il risultato è che i tuoi motivi puri saranno visti in modo diverso dal tuo partner. Avrai bisogno di molta pazienza per risolvere questa situazione.

Le stelle consigliano: PAZIENZA

Toro (segno di terra) 21 aprile-20 maggio

Pesare le opzioni in modo accurato, sentirsi sicuri e agire di conseguenza. Inoltre, condividi con i tuoi amici. Questo è un momento in cui dovrai aprire molte porte. Tuttavia, le sorprese non saranno sempre piacevoli. Non lasciare tutto sul destino. Le tue azioni determineranno il tuo destino. La giornata è particolarmente favorevole per le persone single che probabilmente incontreranno qualcuno di speciale oggi che figurerà in modo prominente nella tua vita futura. Se hai già una relazione, oggi puoi ricevere una indicazione se ti trovi a lungo o no. Oggi è probabile che tu faccia un passo verso una relazione seria.

Le stelle consigliano: DETERMINAZIONE

Gemelli (segno di aria) 21 maggio-21 giugno

Sei anche impaziente di portare avanti un compito importante. È consigliabile aspettare e non portare avanti nessuna trattativa importante oggi. La confusione diminuirà gradualmente alla fine della giornata. Il giorno passerà senza alcun singhiozzo. Puoi viaggiare oggi. Il trasporto pubblico potrebbe essere un pò in ritardo. Mantieni altre opzioni in mano. Grandi cambiamenti sono indicati sul fronte delle relazioni oggi. Alcuni incidenti o informazioni ti aiuteranno a capire le motivazioni dietro le sconcertanti azioni del tuo partner nell’ultima settimana e sarai in grado di valutare la tua relazione alla luce di queste informazioni. Le persone single incontreranno probabilmente qualcuno interessante, ma è consigliabile procedere con cautela.

Le stelle consigliano: CAUTELA

Cancro (segno di acqua) 22 giugno-22 luglio

Prendi te stesso e gli altri di sorpresa dalle tue capacità di risolvere i problemi. Lascerai impressionati i tuoi compagni di ufficio. La tua fiducia sarà alta e ti potrebbe essere offerto un nuovo progetto. Sentiti felice e festeggia con i tuoi cari. Un amico potrebbe visitarti oggi. Si può godere di una giornata piena di divertimento. Hai bisogno di togliersi gli occhiali color rosa quando esamini la tua relazione attuale e prendi il necessario passo drastico. Non trascinare una relazione solo perché è destinata a essere La causa della pressione sociale. Esamina se ti sta rendendo felice, e se non lo fa, allora questo è il momento giusto per scaricarlo.

Le stelle consigliano: DECISIONE

Leone (segno di fuoco) 23 luglio-22 agosto

Siate pronti ad offrire e accettare aiuto senza prenotazione in quanto ciò può aprire per voi una strada completamente nuova ed eccitante. Il cambiamento nel tuo caso può essere solo gratificante ora. Nessuno è perfetto. Se il mondo sembra in pace, non vi è alcuna logica per provare una nuova porta quando si è contesi del primo. Non c’è fine ai desideri. Ma capisci che se solo tu sei stabile nella tua relazione, sarai in grado di canalizzare la tua energia per un domani migliore. Non ferire gli altri. Pratica la meditazione.

Le stelle consigliano: CAMBIAMENTO

Vergine (segno di terra) 23 agosto-22 settembre

C’è così tanto da offrirti che inizialmente ti è apparso disordinato. Prenditi il tuo tempo e segui le tendenze. Vedrai un’enorme prospettiva. Il cambiamento è inevitabile e ha la capacità di dipingere il tuo futuro luminoso. Nessuno ha il permesso di farti sentire giù. È un momento difficile. Se il tuo amore fa male, non è mai stato pensato per essere tuo. È tempo di andare avanti. Non vi è alcun obbligo sociale di rimanere attaccati a qualcosa che non gelifica con le tue energie. Con le energie che si scontrano, è il battitore a fare marcia indietro. Potresti trovare l’amore a breve.

Le stelle consigliano: RINNOVAMENTO

Bilancia (segno di aria) 23 settembre-22 ottobre

Tuttavia, sebbene tu possa suggerire bene, il tuo consiglio non richiesto non sarà benvenuto ovunque. Dovresti indulgere al tuo impulso di coccolarti e finire per spendere una somma considerevole per il tuo piacere. Tuttavia, è meglio controllare i tuoi impulsi per quanto riguarda gli altri perché le tue buone intenzioni potrebbero essere interpretate male. Oggi vuoi socializzare ma potresti essere attratto da qualcuno che corrisponda ai tuoi gusti e preferenze. Ti divertirai immensamente con questo nuovo incontro romantico. Tuttavia, potresti trovarlo senza valore dopo un po’ e potresti andartene da persona libera! Pensa a modi migliori di amare il tuo partner.

Le stelle consigliano: SOCIALIZZARE

Scorpione (segno di acqua) 23 ottobre-22 novembre

Le stelle sono allineate a tuo favore, specialmente durante la mattina. Prova a pianificare le tue attività ufficiali prima di mezzogiorno, quando avrai maggiori possibilità di successo. È meglio mantenere la serata libera o dedicarsi a leggere attività rilassanti. Qualcuno inaspettato potrebbe venire a trovarti oggi. Non andare a bussare alle porte quando si tratta di relazioni. Ricorda, qualcuno è sicuramente fatto per te. Quando arriverà il momento maturo, l’universo si svolgerà automaticamente per presentare quel prezioso dono a te. Lascia che il tuo amore ti trovi. Fino ad allora, divertiti con i tuoi amici e colleghi. Potrebbe essere il tuo diamante nascosto si trova da qualche parte lì. Non dovresti perdere la speranza!

Le stelle consigliano: ATTENDISMO

Sagittario (segno di fuoco) 23 novembre-21 dicembre

Sei in grado di vedere i vari lati di qualsiasi problema. Hai ragione nel giudicare i tuoi amici e il tuo pari. Segui la tua intuizione in circostanze in cui il pensiero logico non ha scopo. Questo è il momento di esplorare il potenziale nascosto dentro di te. Mescola lontano da qualsiasi argomento in quanto potrebbero creare un problema per te in seguito. Questo è il momento di guarire le tue relazioni. I pianeti sono così allineati che inizierai a capire che è meglio lasciare andare i tuoi vecchi rancori e concentrarti invece sulla ricostruzione della tua vita e delle tue relazioni. I problemi appariranno all’improvviso come sono in realtà e ti renderai conto di quanto li stavi gonfiando a dismisura.

Le stelle consigliano: POSITIVITA’

Capricorno (segno di terra) 22 dicembre-20 gennaio

Cerca di essere amorevole e gentile nelle tue conversazioni. Se non riesci a gestire alcuna situazione, lasciala per il momento anziché esagerare. Partecipa alle riunioni di sera se vuoi alleggerire il tuo umore. Concentrarsi su questioni di fede e spiritualità sarà di tuo beneficio. Troverai difficile dedicare tutto il tempo che vorresti al tuo partner a causa della pressione creata da un numero di fattori esterni. Gli impegni professionali possono consumare la maggior parte del tempo ora. Assicurati di comunicare i tuoi sentimenti al tuo partner e lo troverai molto più comprensivo di quanto pensassi.

Le stelle consigliano: SENTIMENTO

Acquario (segno di aria) 21 gennaio-19 febbraio

Qualcuno che consideri vicino potrebbe spargere maldicenze su di te. Pesa le tue frasi prima di parlare. Prova a parlare di te e della persona con cui ti trovi. Astenersi dal discutere di una terza persona. Puoi viaggiare oggi in città diverse. Potresti incontrare una vecchia conoscenza e insieme potresti avere ricordi nostalgici. Potrebbe essere una situazione di prova per te scegliere tra la tua strada e quella del tuo partner. Ma mantieni la calma e non fermarti a interrogare il tuo partner per qualsiasi problema. Prova a ricambiare l’amore che hai profuso dal tuo partner. E ricorda anche a lui del duro tempo che entrambi avete passato con i vostri sforzi congiunti piuttosto che cedere ai desideri di una sola persona!

Le stelle consigliano: CALMA

Pesci (segno di acqua) 20 febbraio-20 marzo

D’ora in poi, il tuo approccio verso qualsiasi cosa vedrà un sistema ben organizzato e pianificato. Non è mai troppo tardi per iniziare a pianificare. Con la pianificazione, vedrai anche te stesso portando la corretta esecuzione dei piani. Il tuo amore è stato una grande fonte di ispirazione e forza per te quando sei stato nei momenti difficili. E lo onori molto per questo! Ma a causa di determinate circostanze, è emerso un fraintendimento tra voi due. E la spaccatura sta diventando sempre più profonda. Tirare i remi in barca prima che tutto cada a pezzi.

Le stelle consigliano: PIANIFICAZIONE