Omignano: fondi PNRR per realizzare un asilo nido

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, intende partecipare all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR.

In particolar modo l’Ente ha deciso di presentare una proposta di candidatura per la realizzazione di un asilo nido nel territorio comunale; un’opera di notevole importanza per la popolazione amministrata, da allocare in un’area in cui già sono presenti altri edifici scolastici.

Omignano ha quindi deciso di partecipare all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, che rientra nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentando la proposta di candidatura per realizzare un nuovo asilo nido.