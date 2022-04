L’Almanacco del 10 aprile 2022

Almanacco del 10 aprile 2022:

Santi del giorno: San Terenzio e compagni (Martiri di Cartagine)

Sant’Ezechiele (Profeta)

San Fulberto di Chartres (Vescovo)

San Palladio di Auxerre (Vescovo)

Sant’Apollonio (Martire)

Etimologia: Terenzio, dall’antico sabino Terentum con il significato di “delicato, tenero”. Potrebbe anche derivare dal latino ed essere legato al nome della città di Taranto.

Proverbio del giorno:

Alte o basse nell’aprile son le pasque.

Aforisma del giorno:

E’ debolezza cedere ai mali ma è follia alimentarli. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi:

1991 – Disastro Moby Prince: «Siamo incendiati! Ci è venuta una nave addosso!» Nel cuore della notte un disperato allarme arriva alla capitaneria di Porto di Livorno, che allerta i soccorsi. Tutti in salvo gli uomini della petroliera Agip Abruzzo ma è troppo tardi per l’altra nave, ridotta ormai a un groviglio di lamiere in fiamme. A distanza di oltre vent’anni, sui fatti di quella tragica notte gravano contraddizioni e omissioni.

1925 – Fitzgerald pubblica “Il grande Gatsby”: «Così continuiamo a remare, barche contro corrente, risospinti senza posa nel passato» è l’amara riflessione con cui Francis Scott Fitzgerald conclude il suo capolavoro assoluto, Il grande Gatsby, pubblicato da Scribner’s (futuro editore di Ernest Hemingway) il 10 aprile 1925 a New York e annoverato tra i grandi classici della letteratura mondiale

Sei nato oggi? Sei dolce, sincero e riflessivo ma qualche volta vieni assalito da tristi pensieri e ti lasci andare ad un pessimismo che non ha alcuna ragione d’essere. Nel lavoro sei preciso e creativo e puoi riuscire egregiamente in tutte le attività che richiedono abilità manuale. In amore devi essere più deciso e non devi temere di mostrare i tuoi sentimenti, solo così riuscirai a realizzare il tuo sogno di una famiglia felice.

Celebrità nate in questo giorno:

1847 – Joseph Pulitzer: Pioniere dell’editoria della carta stampata, la sua fervida e lungimirante impresa dischiuse un nuovo orizzonte alla professione giornalistica. Nato a Makò, piccola città dell’Ungheria.

1946 – Caterina Caselli: Celebrata, per circa un decennio, come il casco d’oro della musica italiana, dalla metà degli anni Settanta opera come talent scout e dalla sua scuderia sono usciti artisti del calibro di Andrea Bocelli, Elisa, Malika Ayane, Raphael Gualazzi e dei Negramaro.

1964 – Nancy Brilli: Volto noto del piccolo e grande schermo italiano, all’anagrafe è registrata come Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli. Romana doc, debutta al cinema a vent’anni con il regista Pasquale Squitieri.

1990 – Valerio Scanu: Giovane cantante sardo, è uno dei talenti sfornati dalla “fabbrica” di Amici di Maria De Filippi. Nato a La Maddalena, in provincia di Olbia-Tempio.

Scomparsi oggi:

1919 – Emiliano Zapata: Nato ad Ayala, in Messico, è stato un capo rivoluzionario, politico e guerrigliero, protagonista insieme a Pancho Villa della Rivoluzione messicana