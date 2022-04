SAPRI. Questa sera alle ore 21.00 nella chiesa Madre, in Piazza Plebiscito, andrà in scena la Via Crucis a quadri viventi.

La rappresentazione, a cura del parroco don Raffaele Brusco e dei collaboratori della Parrocchia Immacolata, vedrà coinvolti circa 40 figuranti: 14 dei quali interpreteranno Gesù Cristo.

Un momento carico di emozione e spiritualità da vivere in preparazione alla Santa Pasqua.