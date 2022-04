L’Almanacco del 9 aprile 2022

Almanacco del 9 aprile 2022:

Santi del giorno: San Demetrio di Tessalonica (Martire)

San Liborio (Vescovo di Le Mans)

Santa Casilda di Toledo (Vergine)

San Gaucherio di Aureil (Sacerdote)Etimologia:Liborio, derivante dal tardo nome latino “Liborius”, ha un significato incerto, anche se è stato ricollegato da parte di alcuni studiosi all’ebraico “Libba”, che significa “ispirato”. L’unica tradizione a cui far riferimento sembra essere quella risalente al latino ecclesiastico, visto che il nome si è diffuso grazie al culto di San Liborio, vescovo di Le Mans in Francia, morto nel 397.

Proverbio del giorno:

D’aprile ogni goccia un barile.

Aforisma del giorno:

I desideri naturali hanno limiti ben definiti, quelli nati da una falsa opinione non ne hanno: il falso non ha confini. (Seneca)

Accadde Oggi:

1865 – Si conclude la Guerra di secessione americana: Dopo quattro anni di sanguinose battaglie, un atto di resa pose fine al più significativo tentativo separatista della storia.

Sei nato oggi? I nati il 9 aprile sono certamente unici. Rappresentano spesso l’estrema incarnazione delle tendenze più strane della società e le loro capacità sono quasi sempre spinte all’eccesso.I nati in questo giorno sono particolarmente bravi a tradurre le loro idee in azioni, lanciando a briglia sciolta la fantasia, ma sempre con la tendenza a usare metodi estremamente pratici. L’influenza che i nati il 9 aprile esercitano sugli altri non è sempre positiva; non molto aperti al rapporto sociale, utilizzano spesso le loro idee come veicolo di comunicazione con i loro colleghi, parenti e amici.

Celebrità nate in questo giorno:

1948 – Patty Pravo: Artista simbolo degli anni Sessanta e Settanta, è diventata famosa come la ragazza del Piper, dal nome del locale che la lancia nel 1966.

1821 – Charles Baudelaire Massima incarnazione dell’artista bohémien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei “poeti maledetti”, è considerato il padre del simbolismo letterario.1933 – Gian Maria Volonté (88 anni fa): Rivoluzionario, partigiano, idealista, anarchico.

1990 – Kristen Stewart: Dopo il bacio di un “vampiro”, a soli vent’anni, è diventata una delle attrici più pagate di Hollywood ed oggi i migliori registi se la contendono.