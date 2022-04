“Gerry”, il nuovo singolo del cilentano Giancarlo Di Muoio

In uscita oggi il nuovo singolo prodotto dalla Snapbeat Production, “Gerry”, di Giancarlo Di Muoio, cantautore cilentano da anni impegnato in progetti musicali in giro per l’Italia.

Il singolo è dedicato al padre dell’autore, scomparso due anni fa, il racconto del ricordo e di una rinascita umana legata a questo evento in una musica che tocca i sentimenti più profondi con un linguaggio emotivo che fa rivivere chi ne suscita il ricorda.

Il videoclip sarà proiettato alla Casa del Cinema di Roma l’8 e 9 aprile e in streaming su MyMovies dal 14 al 17 aprile 2022 per la sesta edizione dell’Aqua Film Festival, rassegna internazionale per lavori dedicati al tema dell’acqua organizzata dall’Associazione Culturale no profit UNIVERSI AQUA, festival diretto e fondato da Eleonora Vallone – pittrice, stilista, autrice, attrice di cinema, televisione e teatro, giornalista ed esperta di metodologie salutistiche in acqua.