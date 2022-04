Antonio Cipullo: un cilentano finalista del Campionato Mondiale della Pizza

CASTELLABATE. Lo Chef Antonio Cipullo, castellabatese che vive in Brasile, è stato uno dei finalisti al Campionato mondiale della pizza. L’evento si è svolto a Parma, giunto alla ventinovesima edizione.

Antonio Cipullo al Campionato Mondiale della Pizza

Lo scorso 5, 6 e 7 Aprile 2022 si è svolto a Parma, presso il Palaverdi, il Campionato Mondiale della pizza che ha permesso a tanti maestri pizzaioli di competere nella preparazione della pietanza in assoluto più iconica, simbolica e famosa in tutto il mondo, la pizza. Castellabate ha simbolicamente partecipato a questa competizione grazie alla presenza dello Chef Antonio Cipullo.

I commenti

“Mi complimento con lo Chef Cipullo per l’ottimo risultato conseguito. Il Comune di Castellabate acquisisce lustro anche grazie ai Castellabatesi che riescono a portare e far conoscere la loro arte e il loro mestiere nel mondo.”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.

“Sono davvero entusiasta del risultato conseguito dal nostro concittadino, nonchè mio cugino. Ha inorgoglito la nostra famiglia e portato in alto il nome della nostra amata Castellabate”, afferma l’Assessore Antonio Florio.

L’evento

La 29ª edizione dell’evento a cui ha preso parte Antonio Cipullo, ha visto sfidarsi in gare di cottura e di abilità pizzaioli in arrivo da tutto il mondo. Oltre 500 gli iscritti, in rappresentanza di più di 40 Paesi.

Il Campionato Mondiale della Pizza è un’occasione unica per cogliere le tendenze di un settore che, a livello mondiale, nel 2022 si avvia a raggiungere un giro d’affari monstre di 141,1 miliardi di dollari. Ospite speciale, lo chef tristellato Heinz Beck per il trofeo che ne porta il nome.