Vallo: all’ospedale San Luca, giornata di prevenzione del tumore del cavo orale

VALLO DELLA LUCANIA. Si terrà, il giorno 21 aprile 2022 dalle ore 09:00 alle ore 18:00, presso l’ambulatorio ORL al 7° piano dell’ospedale San Luca, la “Giornata Nazionale di diagnosi precoce dei tumori del cavo orale“.

L’importanza della prevenzione

Il cavo orale comprende la lingua, le gengive, le guance, il pavimento orale ovvero parte inferiore della bocca, il palato e le labbra. Tumefazioni o escrescenze, lesioni bianche o rossastre e ferite che non si rimarginano spontaneamente possono essere la manifestazione di lesioni pre tumorali o peggio tumorali.

Giornata di prevenzione presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania

L’incidenza in Italia è abbastanza alta: dai 4 ai 12 nuovi casi per anni ogni 100.000 abitanti, in base ai fattori di rischio prevalenti nelle varie aree geografiche. Considerata l’importanza della prevenzione l’ U.O. di ORL del P.O. di Vallo della Lucania, diretta dal Dott. Giovanni Rodio, aderisce a questa importante giornata di prevenzione, al fine di prevenire il tumore del cavo orale.

Non é necessaria alcuna prenotazione. Tutto il personale dell’UO di ORL sarà a disposizione dei partecipanti. Per ulteriori informazioni, contattare il centralino dell’ospedale.