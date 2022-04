L’Almanacco dell’8 aprile 2022

Almanacco dell’8 aprile 2022:

Santi del giorno: San Dionigi di Corinto (Vescovo)

San Walter (Gualtiero) di San Martino di Pontoise (Abate – celebrato anche il 23 marzo)

Sant’Amanzio di Como (Vescovo)

Santi Erodione, Asincrito e Flegone (Discepoli di San Paolo).

Etimologia: Gualtiero, Nnme esclusivamente maschile, questo personale di origine germanica deriva dall’antico tedesco “Walthari”, composto da “wald”, “dominare”, e “hari”, “esercito, popolo”, nel significato di “dominatore di eserciti, di popoli in battaglia”. Nel sec. X venne latinizzato in “Gualterius”, diffondendosi nell’Italia del Centro-Nord.

Proverbio del giorno:

Aprile, apriletto, un dì freddo un dì caldetto.

Aforisma del giorno:

L’uomo è per natura un animale politico. (Aristotele)

Accadde Oggi:

1820 – Scoperta la Venere di Milo: La Venere Milo non è soltanto una delle più celebri sculture della civiltà greca. Per molti incarna l’ideale classico dell’eleganza e della sensualità femminile e come tale è stato celebrato nel cinema. La storia del suo ritrovamento s’inserisce in quella fase di restaurazione del potere monarchico in Francia, dopo la caduta del regime napoleonico. Il nuovo sovrano Luigi XVIII (fratello minore di Luigi XVI sacrificato sulla ghigliottina dalla Rivoluzione del 1789) era desideroso di ricostruire l’immagine di grandezza del regno, anche attraverso l’acquisizione di preziose opere d’arte del passato.

Sei nato oggi? La tua vita si svolge all’insegna di continue avventure. Tutto ciò che è stabile e ripetitivo ti risulta insopportabile e dunque fai di tutto per trasformare la tua esistenza in un susseguirsi di avvenimenti, imprevisti e colpi di scena. Anche il lavoro dunque non sarà dei più tranquilli: potresti fare il giornalista così come impegnarti in complicati affari che ti porteranno in giro per il mondo. Amori: molti, intensi e difficili, ma sempre tanto, tanto belli.

Celebrità nate in questo giorno:

1962 – Alberto Angela Dai dinosauri alle tracce delle civiltà del passato, andare alla ricerca di qualcosa da spiegare e tramandare ai posteri è un “vizio” di famiglia. Nato a Parigi.

1938 – Kofi Annan: Primo Capo dell’ONU africano nero, la sua opera di rinnovamento dell’istituzione e l’impegno per il disarmo e i diritti umani vennero premiati nel 2001 con il Nobel per Pace. Nato a Kumasi.

1929 – Jacques Brel: Tra i maggiori compositori del Novecento, la forza evocativa dei suoi testi ha ammaliato innumerevoli star della musica di ieri e di oggi. Nato a Schaerbeek, a 3 km da Bruxelles.

Scomparsi oggi

2013 – Margaret Thatcher: Le cronache giornalistiche la ricordano come The Iron Lady, la “lady di ferro”, per l’intransigenza e la determinazione con cui portò avanti le proprie idee politiche, spesso dimostratesi impopolari e che tuttora dividono. Nella storia inglese resta un personaggio di gran rilievo, in quanto prima donna a ricoprire il ruolo di Primo Ministro del Regno Unito.

1973 – Pablo Picasso: Un genio dell’arte in assoluto e tra i grandi maestri della pittura del Novecento. Nato a Málaga, nel sud della Spagna, e morto a Mougins nell’aprile del 1973