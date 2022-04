Covid, De Luca: “Registriamo buona tenuta”

“In Campania registriamo una buona tenuta per quanto riguarda il Covid. Manteniamo più o meno invariati i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, alcune oscillazioni nei reparti di ricovero ordinario, ma tutto sommato abbiamo una buona tenuta. Per il nuovo ospedale pediatrico Santobono di Napoli abbiamo bruciato i tempi e continueremo ad avere tempi eccezionali di realizzazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel consueto appuntamento del venerdì su Facebook.

“Qualche giorno fa – prosegue De Luca – abbiamo concluso l’ultima conferenza di servizi per la realizzazione del nuovo ospedale Santobono. La Regione fa un investimento di oltre 300 milioni di euro per realizzare ex novo un grande centro pediatrico di valore europeo. Sarà il centro regionale di pediatria e questo ovviamente rafforza la candidatura del Santobono a diventare un Irccs, un istituto di ricerca oltre che di cura”.

“Il progetto vedrà la luce a Ponticelli e in quell’area nasce un polo ospedaliero di grande valore, con l’Ospedale del Mare a 200 metri di distanza. Il nuovo Santobono avrà 400 posti letto e sarà, insieme con il Gaslini, il Bambin Gesù e il Meyer, uno dei punti di eccellenza della pediatria nel nostro Paese. Già oggi è un’eccellenza, ma con il nuovo ospedale ci candidiamo davvero a realizzare una struttura di valore europeo. Partiamo a brevissimo con la gara per la progettazione e cercheremo anche in questo caso di avere tempi eccezionali di realizzazione”, ha concluso De Luca.