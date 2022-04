Artisti di strada per la pace a Sapri

Sul Lungomare di Sapri, domenica 10 Aprile 2022, gli artisti di strada si esibiscono per sostenere la pace, nel mondo e nei nostri cuori. La Compagnia d’Arte Popolare della Kalura, in collaborazione con l’Associazione “Bistro e Trementina” e l’Amministrazione Comunale di Sapri, presenta una giornata di allestimenti, musica e teatro di strada.

Artisti di strada a Sapri per la pace: l’iniziativa

L’arte ci unisce, mentre la musica scalda il cuore. Si comincia dal primo pomeriggio con la musica popolare itinerante di Domenico “Crocco” Bevilacqua & i Briganti per la pace: zampogne, ciaramelle, organetti, tammorre e l’antico rito della Domenica delle Palme con la Persefhoni di Bova.

Dalle ore 17, adiacente Hotel Tirreno, comincia lo spettacolo vero e proprio, precisamente con lo “Juoco-Spettacolo de lu Riziku!”.

Uno spettacolo di storia e geopolitica, si tratta di un gioco “Risiko” gigante sul quale la cantastorie Beatrice Candreva e il cuntaStoria Mastro Nicola, ci raccontano la storia delle Due Sicilie e dei Briganti. Allargando lo sguardo al Mediterraneo e al mondo, il pubblico è coinvolto nel gioco: storia del passato per comprendere il presente e guardare al futuro.

«Si parla molto di pace, ma bisogna educare alla pace. Quando si educherà per la cooperazione e per offrirci l’un l’altro solidarietà, quel giorno si starà educando per la pace. Invitiamo quindi la cittadinanza del golfo, artisti e creativi a partecipare e sostenere questa iniziativa», spiegano gli organizzatori.