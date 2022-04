Transizione ecologica: fondi per le scuole di Cilento e Diano

Dal Miur arrivano i fondi per le scuole del Cilento e Vallo di Diano. Il Ministero aveva previsto risorse per la realizzazione di spazi e laboratori per l’educazione e la formazione che si articolano in due azioni: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” prevede l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo; “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” intende promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno.

I fondi del Miur

Nelle scorse ore il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le graduatorie dei 3500 progetti finanziati con oltre 155 milioni di euro dei fondi Pon finalizzati a rendere gli istituti scolastici sostenibili e all’avanguardia.

Per i progetti rientranti nella prima azione risultano beneficiarie le scuole del comune di Teggiano, Padula, Capaccio Paestum, Agropoli, Camerota, Roccadaspide, Vallo della Lucania e Sala Consilina che riceveranno 25mila euro

Per la seconda azione, invece, l’Istituto comprensivo di Padula, l’Istituto ”Antonio Sacco” di Sant’Arsenio, l’Istituto comprensivo di Polla, il “Pomponio Leto” di Teggiano, il “Parmenide” di Roccadaspide, il “Piranesi” di Capaccio Paestum, il “Vico” di Agropoli, l’Istituto “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento. Per loro 130mila euro.