Multe autovelox ad Agropoli, Municipia SpA: “Contratto legittimo e attività a norma”

In merito alla video intervista rilasciata dall’avvocato Giuseppe Russo, presidente dell’Associazione Noi Consumatori di Castellabate, pubblicata online lo scorso 26 gennaio 2022 (Agropoli, Russo su ingiunzioni di pagamento: “Potrebbero essere invalide”), sulla questione delle multe da autovelox ad Agropoli e sulle relative ingiunzioni di pagamento, la società Municipia SpA chiarisce che:

• l’aggiudicazione disposta dall’Unione Comuni Paestum Alto Cilento è legittima, svolgendo quest’ultima la funzione di centrale di committenza come da art. 37 Dlgs 50/2016;

• la determina n. 22 del 5 maggio 2021 dell’Unione Comuni Paestum Alto Cilento in nessuno dei suoi passaggi collega il carattere “costituendo” del raggruppamento temporaneo di imprese alle verifiche in materia di documentazione antimafia ex Dlgs 159/2011;

• l’attività svolta dal raggruppamento temporaneo di imprese Municipia SpA (mandataria) e Gamma Tributi Srl (mandante), in virtù della legittima aggiudicazione e del conseguente legittimo contratto sottoscritto il 5 luglio 2021, è conforme alla norma;

• l’RTI Municipia SpA e Gamma Tributi Srl è regolarmente costituito e il dato della costituzione non fa parte delle informazioni che devono risultare dalle visure camerali.