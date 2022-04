Fondi Pnrr, ecco i progetti di Torre Orsaia

TORRE ORSAIA. «Lo slogan, sulla bocca di tutti, era cogliere le opportunità del Pnrr. Lo abbiamo preso alla lettera e fatto nostro. Negli ultimi tre mesi un lavoro enorme che ha messo a dura prova gli uffici comunali (in particolate l’Ufficio Tecnico a cui va il mio plauso e ringraziamento) e che ha portato alla candidatura per la richiesta di finanziamento di tante progettualità che ridisegnano il futuro della nostra comunità in un contesto di sviluppo ambientale sostenibile».

Fondi Pnrr, il progetto di Torre Orsaia

Così Pietro Vicino, primo cittadino di Torre Orsaia, che fa il punto sui progetti presentati dall’Ente.

Nello specifico il Comune ha partecipato ai bandi (sia regionali che del MIUR) per la realizzazione e ristrutturazione di mense, palestre scolastiche, e asili nido; ai due bandi per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici (con la candidatura del borgo antico di Castel Ruggero); al bando MITE per il miglioramento del ciclo della raccolta dei rifiuti.

E ancora: al bando per progetti di rigenerazione urbana, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale; al bando Progettazione con tre studi di fattibilità centrati sull’efficientamento energetico e sulla attrattività dei borghi di Torre Orsaia e Castel Ruggero.

Il commento

«Avendo poi superato la prima fase di selezione, è stata completata e presentata la documentazione per la seconda fase del Progetto del Centro di Ricerca Territoriale per la Resilienza dei Sistemi Sociali ed Infrastrutturali da realizzare nel sito della cd. Casa Albergo di San Biase», ha spiegato.