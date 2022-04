Fondi per la viabilità provinciale, venerdì conferenza stampa

Venerdì 8 Aprile alle 10.00, a Palazzo Sant’Agostino nella Sala Giunta della Provincia di Salerno, si terrà una conferenza stampa per presentare gli ingenti finanziamenti ottenuti dalla Provincia per la messa in sicurezza delle strade, dei ponti e dei viadotti nonché per la costruzione di nuove strade.

Trattasi di finanziamenti del Governo Nazionale disposti tramite Decreti Ministeriali, che ammontano a circa 125 milioni di euro.

Interverranno il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, il Consigliere Provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola e l’On. Piero De Luca, deputato della Repubblica.