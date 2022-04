Capaccio, Lega accusa: ancora incarichi e lavori a non residenti

CAPACCIO PAESTUM. Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, la nota stampa del coordinatore del circolo di Capaccio Paestum della Lega Salvini Premier, Giovanni Licinio. Ecco il testo della nota

Continua imperterrita la spartizione di incarichi a professionisti non residenti nel nostro Comune a discapito dei tecnici locali che si accontentano del solo fumo con l’arrosto nei piatti di amici e parenti altrui.

Il conferimento dell’incarico di direzione dei lavori e contabilità nelle aree di frana tra Via Cupone, Via Chiusa di Leone e Via Rodigliano al Capoluogo dato ad una giovane professionista moglie di un Sindaco di altro comune, la dice lunga sulla gestione della cosa pubblica locale. Nel mentre i tecnici miei compaesani attraversano un periodo già difficile per il post pandemia il nostro Sindaco pensa al conferimento di un incarico ad un tecnico che, non essendo residente nella nostra realtà, non versa alcun tributo nella casse della nostra tesoreria comunale. Leggo, inoltre, sui social, di graduatorie nel nostro Comune con persone legate a parentele ed amicizie con il primo cittadino senza il rispetto e l’attuazione del principio di parità di trattamento per i miei compaesani che, pagando i tributi, vedono tecnici e manovalanza di altri paesi fare man bassa di ogni opportunità lavorativa offerta dall’ente Comune di Capaccio Paestum”.

La Lega Salvini premier, nella sua ottica di politica propositiva e non distruttiva, non mette in dubbio la professionalità del tecnico affidatario dell’incarico, anzi, si chiede se non ci siano tecnici capaccesi pestani di cotanta bravura. Nell’ottica politica della Lega Salvini Premier è di primaria importanza il rispetto dei valori e dei sacrifici di tanti capaccesi pestani, e non il favoritismo delle amicizie politiche e/o personali di chi amministra. Il capaccese pestano paga le tasse e va rispettato. I tecnici capaccesi pestani pagano le tasse e vanno rispettati.