Sp257 a Pisciotta: dopo stop dell’antimafia al via i lavori

PISCIOTTA. Aggiudicato l’appalto dei lavori sulla Sp257 tra Pisciotta, la sua frazione Rodio e il Comune di Ceraso. La strada provinciale attendeva interventi ormai da un decennio e quando sembrava che le opere potessero partire è arrivata la doccia fredda.

Sp257 a Pisciotta: l’interdittiva antimafia

Nel novembre scorso, infatti, l’appalto dei lavori venne revocato per una interdittiva antimafia ai danni dell’impresa aggiudicataria dei lavori. La Provincia di Salerno, responsabile dell’opera, aveva quindi provveduto fermare l’iter per la Sp257 a Pisciotta. Il caso è stato oggetto di una serie di ricorsi, senza esito.

«Anche in questo caso un iter tecnico/amministrativo davvero snervante durato oltre 5 anni. Finalmente la provincia ha aggiudicato i lavori che risolveranno i problemi alla viabilità causati da una frana presente sul tratto Rodio-Pisciotta», ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Antonio Greco.

I lavori

I lavori prevedono la messa in sicurezza, il ripristino e il consolidamento della carreggiata. Quest’ultima era soggetta a dissesti e frane. Il costo delle opere per la Sp257 Pisciotta – Rodio – Ceraso ammontano a circa 400mila euro. Già cinque anni fa la Provincia avviò le procedure per i lavori.

Per il Comune cilentano una buona notizia in attesa dell’avvio dell’apertura del cantiere per la strada di Rizzico. Anche in questo caso, però, l’aggiudicazione dei lavori è in via di conclusione da parte della Regione Campania.