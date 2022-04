Risorse e progetti per la Campania, Castellabate a Napoli per la tappa del RoadShow

Ieri Martedì 5 Aprile si è tenuto presso il Museo di Capodimonte a Napoli la prima tappa del RoadShow di Cassa Depositi e Prestiti intitolato Risorse e progetti per la Campania. Oltre a quella partenopea, altre undici saranno le tappe di questo lungo tour dedicato a imprese e pubblica amministrazione in giro per l’Italia: Bari, Palermo, Cagliari, Ancona, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Torino, Venezia e Verona.

Alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il direttore Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger e l’Amministratore delegato di CDP Dario Scannapieco si è dato avvio a questo lungo tour italiano.

Il Sindaco Marco Rizzo ha partecipato in rappresentanza del Comune di Castellabate.

“Questo incontro dedicato alla realtà della terra campana, alle risorse e ai progetti per la sua promozione e valorizzazione ha aperto un confronto tra tutte le singole realtà che compongono questo grande territorio. Ho partecipato con piacere visto il tema assai interessante dell’evento e affinché il nostro Comune possa essere sempre più attivo e presente all’interno di questa grande rete regionale creando sinergia e collaborazione anche con altre realtà comunali”, dichiara il Sindaco Rizzo.