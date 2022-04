Auto in una scarpata: paura a Campora

Brutto incidente stradale nel Cilento. Si blocca lo sterzo, l’automobilista non riesce più a controllare il veicolo, l’auto esce fuori strada. È accaduto nella tarda serata di lunedì lungo la strada che collega Vallo della Lucania con Campora.

A bordo del veicolo, una Fiat 500, viaggiava una famiglia originaria del piccolo centro cilentano. A rischiare la vita due genitori con un figlio di circa dieci anni che stavano rientrando a casa.

Nei presi di Campora sono sono rimasti coinvolti nel terribile sinistro. Marito, moglie e bimbo sono stati subito trasferiti all’ospedale San Luca dove sono tutti ti ricoverati e dove peraltro la coppia lavora. Sono entrambi infermieri in servizio presso il nosocomio di Vallo della Lucania. Il marito inoltre è anche consigliere comunale di Campora.

Sul luogo del sinistro, non appena è scattato l’allarme, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, i carabinieri forestali del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e i carabinieri della compagnia di Vallo. I caschi rossi hanno dovuto lavorare non poco per liberare i tre malcapitati dalle lamiere.

L’auto, infatti, quando è uscita di strada è finita in una scarpata. Il veicolo si è capovolto finendo la sua corsa in pozione verticale nel bosco adiacente alla strada.

I militari hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire la dinamica del sinistro e capire che cosa è accaduto. L’asfalto era viscido per la pioggia ma non si esclude che tra le cause del sinistro possa esserci un improvviso guasto all’auto.

A quanto pare l’automobilista mentre guidava avrebbe improvvisamente riscontrato difficoltà a gestire lo stereo, come se si fosse bloccato. Una volta estratti dalle lamiere i due genitori e il figlio sono stati prontamente trasferiti, con ambulanza della Misericordia, al Pronto Soccorso del San Luca. Non sono in pericolo di vita ma hanno riportato diversi traumi e sopratutto per loro tanta paura.