5 migliori software per volantini nel 2022

Se hai bisogno di fare una comunicazione mirata a livello locale, crea volantini online. Questo strumento di comunicazione oggi è realizzabile con software semplici, immediati e che ti daranno dei risultati a livello professionale. I moderni software sono stati creati affinché tutti possano usarli velocemente, senza avere necessariamente competenze grafiche o di programmazione. Un bel risparmio in termini di tempo e soldi. Non trovi? Vediamo insieme i 5 migliori software per volantini 2022.

# 1 Canva

Questa piattaforma è online dal 2012. Negli anni è migliorata, aggiungendo sempre più funzionalità e affiancando una parte gratuita a una parte Premium. Ti propone una grafica professionale. Puoi partire da dei template prestabiliti, che puoi utilizzare così come sono o modificarli secondo le tue esigenze. Puoi liberamente aggiungere il tuo logo, cambiare colore, spostare elementi grafici e, se hai bisogno, Canva ti permette di avere anche la stampa dei tuoi volantini, con una qualità elevata a un prezzo decisamente interessante. È una delle piattaforme preferite dagli utenti perché, memorizzando poi i progetti, riesce ad avere un archivio progetti sotto il tuo account.

# 2 Vista

Vista è un software che mette a disposizione numerosi template e materiale grafico, video e audio, che permette la realizzazione di progetti a livello professionale. Vista ha anche tutta una sezione per la creazione di volantini online. Gli elementi grafici in esso presenti suggeriscono soluzioni accattivanti e guidano chiunque alla realizzazione del volantino, anche se non si avessero particolari esperienze in ambito di grafica. Il risultato finale è soddisfacente e l’utilizzo è intuitivo. Il servizio di stampa on demand è veloce e di qualità.

#3 Edraw

Questo programma è scaricabile sul computer sia per Mac che per Windows. È un programma di tipo vettoriale, per cui assicura una massima qualità in caso di stampa professionale, senza problemi di risoluzione sulle immagini. Il fatto che un’attività sia più piccola rispetto a un’altra non vuol dire che non debba puntare alla qualità dell’immagine. Edraw permette di avere un livello decisamente alto. Perfetto per chi voglia giocare con colori, forme ed elementi. È adatto anche a chi non mastica particolarmente nozioni di grafica. Ci si può basare su numerosi modelli predefiniti, da cui prendere spunto. Li si può utilizzare tali quali sono o modificare secondo le esigenze. Gli elementi finali sono scaricabili sia in PDF, sia in Word, sia in file di grafica. Sono quindi utilizzabili sia per l’invio online, con un peso relativamente ridotto, sia per una possibilità di stampa, anche con metodo tradizionale. Questo ti garantisce quindi di avere un volantino di livello professionale con pochi semplici passaggi.

#4 Word online

Anche gli strumenti più classici di Office oggi si sono evoluti in maniera tale da poter essere più interessanti a livello grafico. Se vuoi creare un volantino puoi farlo anche con Word online. Sicuramente ti sarà semplice l’approccio a questo software, nel momento in cui utilizzi Word e ne seguì la sua logica. Ci sono dei modelli predefiniti, che puoi utilizzare, interessanti come accoppiamento grafica e testi. Alcuni utenti l’hanno definito meno d’impatto di tante altre piattaforme. Questo è sicuramente uno strumento immediato di facile utilizzo, in cui devi però avere un abbonamento a Microsoft Office, per potervi accedere e utilizzare le funzionalità. Tieni in considerazione il fatto che non si occupa poi della stampa on-demand, che dovrai demandare a terzi, gestire tu internamente con la tua stampante o da una tua copisteria di fiducia.

#5 Adobe Creative Cloud Express

Poteva mancare nella nostra lista un prodotto di Adobe? La risposta è: certo che no! In questo caso parliamo di Adobe Creative Cloud Express. È un programma semplice e immediato. Ha quindi template, a cui potrai accedere comodamente dopo esserti registrato, utilizzando anche il tuo account Google o Facebook. Come molti altri programmi, è dotato di utili tutorial, che ti permetteranno di apprendere delle maggiori nozioni di utilizzo. Si può partire subito senza una particolare formazione e conoscenza, vista l’immediatezza. È ricco di elementi e lo annoveriamo tra i software facili da usare. Puoi anche creare un tuo modello e salvarlo, qualora dovessi avessi la necessità di realizzare più volantini e mantenere quindi la base sempre uguale per una uniformità di comunicazione. Per la stampa, come in Word Online, devi però appoggiarti a fornitori esterni o alla tua stampante.

Le risorse online per poter realizzare il tuo volantino oggi sono numerose e di facile applicabilità. Puoi realizzare un prodotto interessante e accattivante, con cui raggiungere i tuoi obiettivi. Sta solo a te aggiungere la fantasia e la capacità di espressione del messaggio, che vuoi veicolare. Prima di mettere mano a qualunque software, studia bene il contenuto testuale e grafico che vuoi trasmettere con il tuo volantino. Le parole d’ordine sono: semplicità, sintesi e chiarezza. Per il resto sarà un gioco da ragazzi.