Sala Consilina, canile comprensoriale: minoranza chiede chiarimenti

SALA CONSILINA. Sono trascorsi 3 anni da quando, alla vigilia delle elezioni amministrative, venne annunciata l’apertura del canile comprensoriale a Sala Consilina. Da allora non si è più avuta alcune notizia. Ecco allora che il gruppo di minoranza Salesi ha inviato una nota al presidente della Comunità Montana (e sindaco di Sala Consilina) Francesco Cavallone, al fine di avere chiarimenti sul caso.

Canile comprensoriale a Sala Consilina: le richieste della minoranza

“Chiediamo di conoscere con la massima urgenza i tempi di apertura della struttura che ormai si trova in uno stato di totale abbandono; di sapere se è stata stipulata la convenzione con l’Asl; di sapere perché, a distanza di 3 anni dell’annuncio dell’imminente apertura, questa non si sia ancora attuata e quali sono i motivi dei ritardi”. Questi i quesiti del gruppo Salesi.

Del canile comprensoriale del Vallo di Diano che dovrebbe aprire a Sala Consilina si parla ormai da tempo. Alcuni mesi fa lo stesso Cavallone parlò di importanti passi in avanti in merito ma ad oggi non si hanno ulteriori novità.