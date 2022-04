Perito: fondi Pnrr per la frazione Ostigliano

Il Comune di Perito, retto dal sindaco Carlo Cirillo, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato “Intervento di ristrutturazione e rigenerazione edilizia di edificio pubblico in via Silvio Baratta alla Frazione Ostigliano da adibire a struttura per le attività socio-culturali, commerciali e di valorizzazione territoriale nel comune di Perito” , nell’importo complessivo di € 2.966.146,17.

L’Amministrazione Comunale, una volta approvata la progettazione esecutiva dell’opera, intende candidare l’intervento (per l’importo relativo alle opere, non includendo le spese di progettazione già oggetto di richiesta di contributo) nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che riguarderanno la Missione 5 (Inclusione e coesione.) Componente 2 (Infrastrutture sociale, famiglie, comunità e terzo settore) e relativo Investimento 2.1 (Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale).

Al fine di favorire gli investimenti, infatti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 320 milioni di euro per l’anno 2022, di 350 milioni di euro per l’anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.