La tecnologia al servizio del lavoro: uffici intelligenti

Un recente studio condotto da Lenovo, ha dimostrato come la tecnologia sia stata capace di trasformare il mondo del lavoro, in meglio.

Il 56% degli intervistati, sostiene che la tecnologia intelligente sia di grande ausilio al disbrigo dei compiti quotidiani, favorendo un più facile avanzamento di carriera.

I benefici dell’utilizzo della tecnologia sul posto di lavoro

Sarebbe scontato sottolineare, ancora una volta, quanto la tecnologia abbia cambiato le nostre vite, anche sul posto di lavoro. Con il veloce avanzare del progresso tecnologico, i lavoratori hanno la possibilità di svolgere i propri compiti non solo più velocemente ma anche in modo più efficace.

L’utilizzo dei dispositivi digitali, consente inoltre:

una notevole riduzione dei tempi di ricerca, archiviazione o recupero dei documenti;

l’ottimizzazione degli spazi e del tempo;

la riduzione dello stress dei lavoratori;

una maggiore e più efficace condivisione delle informazioni.

Con pochi e semplici click, anche i lavoratori provenienti da parti opposte del globo, possono videochiamarsi per una riunione di lavoro istantanea. I documenti, possono essere condivisi e modificati, anche contemporaneamente, da più persone senza che neppure un solo foglio di carta venga sprecato.

Lo smartphone che rende il tuo ufficio intelligente

Fino a qualche tempo fa, chi avrebbe mai creduto di poter lavorare con un dispositivo dal peso di soli 191 grammi? Grazie al progresso tecnologico sempre più veloce, ad oggi, gli smartphone sono dei veri e propri personal computer. Tramite gli stessi, è possibile svolgere tutte le attività che, un tempo, potevano essere effettuate solo ed esclusivamente nel proprio ufficio.

Ad oggi, con lo smartphone huawei nova 9 se, non è neppure necessario raggiungere il posto di lavoro; le sue funzioni intelligenti, infatti, permettono di ricreare il proprio ufficio in qualsiasi posto ci si trovi.

Grazie al sistema “Distributed File System”, infatti, è possibile accedere, istantaneamente, a tutti i documenti inseriti nello smartphone o nel proprio laptop.

Fra le sue altre caratteristiche di spicco, troviamo:

sistema operativo EMUI 12;

batteria da 4000 mAh;

ricarica Huawei SuperCharge;

fotocamera da 108 MP ad alta risoluzione;

Modalità video Dual-View.

Lo smartphone appena descritto, grazie alla tecnologia SuperChargeTM da 66W in suo possesso, può essere utilizzato per un’intera giornata di lavoro senza alcuna preoccupazione per la sua batteria. Il sistema SuperCharge, prima menzionato, infatti, consente di ricaricare, completamente, il telefono anche nella pausa caffè. Inoltre, il sistema di dissipazione del calore di cui è dotato Nova 9 Se, fa sì che il telefono non si surriscaldi neppure a seguito di un prolungato e continuativo utilizzo.

Con un click sull’opzione “Device +”, è possibile collegare il proprio smartphone a tutti gli altri dispositivi intelligenti. Se, per esempio, hai bisogno di visualizzare un documento in un formato più grande, ti basterà connettere il telefono al tuo pc così come ad uno schermo più grande.

Conclusioni

Non è possibile esimersi dal citare gli innumerevoli vantaggi che l’innovazione tecnologica ha portato con sé. Se fino a qualche tempo fa non era assolutamente pensabile poter lavorare con un dispositivo dalle piccolissime dimensioni, ad oggi, non c’è nulla di strano nell’utilizzare il proprio smartphone anche per i compiti più complessi.