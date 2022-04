Ad Alfano: una “biblioteca da vivere”

Il Comune di Alfano, ha deciso partecipare all’avviso pubblico per la richiesta di contributi a favore dei soggetti pubblici e privati proprietari di biblioteche di ente locale e d’interesse locale presenti sul territorio regionale.

L’Ente guidato dal sindaco Elena Anna Gerardo, ha approvato pertanto il progetto dal titolo “Una biblioteca da vivere”.

L’Amministrazione Comunale, che tra i suoi obiettivi strategici ha la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, ha deciso così di richiede contributo mediante avviso pubblico regionale, in modo da attuare un incremento e miglioramento delle dotazioni di arredi e di attrezzature tecniche della biblioteca operativa presso la sede della residenza Municipale in Piazza Combattenti N° 7.

Una biblioteca da vivere: il progetto di Alfano

L’obiettivo è quello di permettere al pubblico della biblioteca, e quindi ai cittadini tutti, di poter usufruire di spazi e strumenti consoni alle attività di studio/lettura nonché alle altre attività ed eventi specifici organizzati dalla biblioteca.

In questo modo, il miglioramento ed incremento delle dotazioni di arredi e di attrezzature tecniche, permetterà un miglioramento generale non solo dei servizi erogati, ma, di conseguenza, anche nella qualità di tutte le attività poste in essere in seno alla biblioteca, portando benefici tangibili a tutta la comunità e stimolando l’interesse alla lettura, soprattutto verso i più giovani.