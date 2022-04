L’Almanacco del 3 aprile 2022

Almanacco del 3 aprile 2022:

Santi del giorno: San Riccardo di Chichester (Vescovo)

San Niceta di Medikion (Egumeno)

Sant’Ulpiano di Tiro (Martire)

Santi Cresto e Pappo (Martiri)

San Sisto (Papa)

Etimologia: Riccardo, dal germanico “Riechard”, o “Richart”, composto da “rikja”, “dominatore”, unito ad “hart”, “forte”, con il significato di “potente e valoroso”, si diffuse rapidamente nel Medioevo europeo, grazie ai tanti personaggi celebri che lo portarono.

Proverbio del giorno:

La neve di gennaio diventa sale, e quella d’aprile farina.

Aforisma del giorno:

Con l’audacia si può intraprendere tutto, ma non fare tutto. (Napoleone Bonaparte)

Accadde Oggi:

1973 – Prima telefonata da un cellulare portatile : All’inizio degli anni Settanta, il cellulare non era uno strumento totalmente sconosciuto. Era limitato all’utilizzo nelle autovetture, in particolare della polizia, mentre i cittadini privati che se lo potevano permettere disponevano sicuramente di un conto in banca invidiabile. In questo campo la Bell System (nata dalla storica compagnia di Alexander Graham Bell, riconosciuto, insieme con l’italiano Meucci, come l’inventore del telefono) era stata la prima a investire in quel settore.

Sei nato oggi? Hai una sensibilità esasperata che ti porta spesso ad ingigantire i problemi. Sei portato per un lavoro che richiede concentrazione e riflessione, meglio se legato in qualche modo alla scrittura. A volte tendi ad appoggiarti agli altri, ma per te sarebbe preferibile lavorare da solo ed evitare le associazioni. In amore avrai diverse relazioni importanti ma solo con la maturità incontrerai quello vero.

Celebrità nate in questo giorno:

1881 – Alcide De Gasperi: La più alta figura di statista che l’Italia abbia conosciuto, ricordato come primo Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica e padre fondatore dell’Unione Europea.

1924 – Marlon Brando: Tra i divi di Hollywood è il bello e tenebroso per antonomasia, ma soprattutto uno degli attori più talentuosi di sempre e un modello di recitazione per tantissimi dopo di lui.

1660 – Daniel Defoe: Da molti riconosciuto come il padre del romanzo inglese, fu un pioniere del genere d’avventura. Nato a Stoke Newington, distretto di Londra, e morto a Moorfields nell’aprile del 1731.

Scomparsi oggi:

1991 – Graham Greene: Viaggi, spie e peccatori tormentati dai rimorsi e in cerca di riscatto, calati in una società segnata da un’ipocrita morale e dalla corruzione dilagante. Sono i temi centrali dell’opera di uno scrittore tra i più prolifici del Novecento inglese.