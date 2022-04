Castellabate in campo contro il commercio abusivo

Grazie ad un lavoro capillare di controllo costante del territorio da parte del corpo di Polizia Municipale è stata emessa da parte del sindaco Marco Rizzo apposita ordinanza per poter contrastare e limitare il commercio abusivo.

Oggetto di tale provvedimento è il divieto, per un ambulante abusivo, con effetto immediato dello svolgimento del commercio su aree su tutto il territorio comunale con conseguente sospensione dell’attività in forma ambulante per un periodo di venti giorni.

Obiettivo di tale provvedimento è quello di contrastare e limitare proprio il commercio abusivo perpetrato all’interno del territorio.

“E’ nostro dovere garantire e tutelare soprattutto i commercianti che, sebbene già messi in serie difficoltà dall’emergenza epidemiologica, continuano ad assolvere i loro doveri contributivi con grossi sacrifici vedendo però compromessi i loro profitti a causa del commercio abusivo. Alla luce di ciò ho ritenuto necessario emettere un’ordinanza sindacale che andasse a contrastare chi quotidianamente commerciava abusivamente qui a Castellabate”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.