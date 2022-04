Agropoli: invasione di meduse al porto

Invasione di meduse al porto di Agropoli, nei pressi del molo di sopraflutto. Questo pomeriggio, dall’alto, era possibile osservare una grossa macchia marrone nelle acque dell’area portuale, sembrava quasi che vi fossero delle sostanze inquinanti in mare.

Avvicinandosi, invece, era possibile notare che si trattava di piccole meduse dal colore marrone. Un agglomerato che dalla distanza appariva come un’unica macchi e non singoli organismi. Si tratta probabilmente della specie Cotylorhiza tuberculata, come nel Mar Mediterraneo.

Non è la prima volta che accadono episodi simili anche se solitamente si registrano in piena estate, nel mese di agosto.