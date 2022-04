Visite ed esami: già esauriti i tetti di spesa

Stop alle prenotazioni per prestazioni ambulatoriali ed esami diagnostici in diversi centri accreditati della provincia di Salerno. Sono bastate 24 ore per esaurire il tetto di spesa disponibile per struttura. E’ il triste quadro che emerge nella sanità territoriale.

Esauriti i tetti di spesa in diversi centri

Ad appena un giorno dalla riapertura delle convenzioni, diversi centri accreditati della provincia dichiarano di aver già esaurito il budget assegnato per aprile.

Per chi ha necessità di controlli o esami risulterà necessario tentare altrove, richiamare a maggio o pagare interamente il costo della prestazione.

Una doccia fredda, dunque, anche in considerazione del fatto che finora si era riusciti a raggiungere almeno una quindicina di giorni di apertura al mese. Sono soprattutto fasce deboli, ancora una volta ad essere penalizzate.