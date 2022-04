Agropoli: ok al restyling di Piazza Gallo grazie alle associazione

AGROPOLI. L’amministrazione comunale di Agropoli ha accettato la proposta dell’Associazione AltroSpazio Aps di riqualificare e valorizzare Piazza Gallo.

Il progetto comprende tre diverse fasi; la prima riguarda la manutenzione ordinaria del sito e, dunque, la riverniciatura della ringhiera adiacente la spiaggia, il riposizionamento delle panchine, la potatura delle palme e la pulizia delle aiuole.

Piazza Gallo ad Agropoli, il programma di riqualificazione

La seconda fase, invece, punta alla realizzazione di un’opera d’arte sull’anfiteatro di piazza Gallo ad Agropoli. Sulla scia dei comuni limitrofi, attraverso la realizzazione di opere dal potenziale “virale” è possibile attirare nel comune sempre più utenti.

L’intervento riguarderà anche l’area centrale di cemento, con la realizzazione di un’ulteriore opera da parte dell’artista Emilia Anna Colangelo, in arte Emily Artist.

Gli altri interventi

Una volta realizzata l’opera d’arte da parte dell’artista ed eseguita la manutenzione ordinari, da parte dell’amministrazione comunale, si entra nel vivo della terza e ultima fase durante la quale l’Associazione AltroSpazio si impegnerà per la realizzazione di eventi di carattere artistico/culturale per far sì che lo spazio venga vissuto in maniera costante e si realizzi un percorso di riqualificazione dell’area solidale e sostenibile.

Continua, dunque, l’impegno dell’associazione giovanile nello sviluppo del territorio e nell’intrattenimento dell’intera comunità di Agropoli, questa volta diretto al rilancio di Piazza Gallo.