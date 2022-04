Discarica a Vibonati, minoranza chiede chiarimenti

VIBONATI. I consiglieri di minoranza del Comune di Vibonati, Giovanni Scognamiglio, Vincenzo De Filippo, Dario Ruocco e Antonio Scognamiglio, hanno inviato una interpellanza a risposta scritta al Ministero dell’Interno, al Prefetto di Salerno, al Ministero dell’Ambiente, all’ARPAC, al sindaco Manuel Borrelli e alla segretaria comunale per avere chiarimenti sulla frana registrata sotto la vecchia discarica comunale (leggi qui).

«La frana evidenziava palesemente enormi quantità di rifiuti di varia natura fino ad allora interrati e non conosciuti dall’Amministrazione comunale – scrivono i consiglieri – Sono stati subito allertati da un cittadino i Carabinieri del NOE di Salerno ed i consiglieri comunali di opposizione hanno anche allertato i Carabinieri tramite il 112. Risultavano evidenti lavori di sbancamento con una ruspa per la costruzione di un poligono da tiro, effettuati da un’associazione sportiva a proprie spese come da determina dirigenziale n. 98 del 2 ottobre 2021 a firma di Antonio Quintieri, Comandante della Polizia Municipale. Era evidente, inoltre, l’inesistenza di un regolare cantiere con recinzioni di sicurezza e con cartellonistica specifica come prescritto dalla legge, in una zona ‘nota’ (dichiarazioni successive del Sindaco) per la preesistenza di una vecchia discarica. L’attenta lettura della determina dirigenziale lascia intravedere una serie di irregolarità e di violazioni dell’iter previsto dalla legge nei casi in cui si procede, nella progettazione prima e nell’attuazione dopo, di simili lavori e il lavoro di sbancamento effettuato (senza controlli e vigilanza dell’Amministrazione comunale?) in un periodo autunnale piovoso abbia favorito e scatenato la frana fino al canale sottostante».

«La situazione venutasi a creare richiede indubbiamente e prioritariamente l’individuazione delle responsabilità amministrative in materia di autorizzazione, progettazione e vigilanza di questi lavori. La frana ha evidenziato l’esistenza di una grande discarica interrata in tutta la zona che richiederà grossi interventi di bonifica e di messa in sicurezza complessiva. Andranno accertati i danni all’ambiente naturale e alla salute pubblica in virtù di quanto la frana ha evidenziato», osservano dal gruppo di minoranza.

«“Alla luce delle ultime notizie sul sequestro dell’ex discarica in località Vecchio, come gruppo d’opposizione ribadiremo al sindaco la nostra netta posizione politica – concludono i consiglieri di minoranza – Chiediamo per la seconda volta e con ancora più forza che l’Ente si costituisca parte civile, in modo da non far ricadere sui cittadini i danni economici e materiali di questa delicata vicenda. Apprendiamo anche noi così come tutta la popolazione di Vibonati che la discarica sembrerebbe essere addirittura abusiva con il percolato che andrebbe a finire in un canale. Tutto questo mette ancora di più in risalto il completo fallimento della compagine di maggioranza che ha confermato le linee politiche dell’Amministrazione sul settore dei rifiuti anche dopo il sequestro del centro di raccolta avvenuto pochi anni fa».