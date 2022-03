Ufficiale: elezioni comunali il 12 giugno

Via libera del Cdm all’election day che si terrà il 12 giugno e che vedrà gli italiani votare sia per le amministrative che per i Referendum sulla Giustizia. Il secondo turno delle comunali si terrà il 26 giugno. A riferirlo su Twitter il deputato del Pd Stefano Ceccanti. La notizia è stata confermata anche da fonti ministeriali. Per il momento la decisione è di votare solo di domenica, in un unico giorno.

Nel Cilento e Vallo di Diano andranno al voto Agropoli, Albanella, Alfano, Buccino, Buonabitacolo, Camerota, Centola, Cicerale, Laurito, Magliano Vetere, Montecorice, Piaggine, Petina, Pisciotta, Prignano Cilento, Roscigno, Rutino, Sacco, Sanza, Sant’Arsenio, Sapri, Stella Cilento e Stio. La data delle elezioni comunali è attesissima per dare il via ufficialmente alla campagna elettorale.

Soltanto Agropoli è sopra i 15mila abitanti e quindi potrebbe andare al ballottaggio.

Ecco i 23 comuni al voto:

Agropoli (Adamo Coppola)

Albanella (Commissario prefettizio)

Alfano (Elena Anna Gerardo)

Buccino (Nicola Parisi)

Buonabitacolo (Giancarlo Guercio)

Camerota (Mario Scarpitta)

Centola (Carmelo Stanziola)

Cicerale (Commissario prefettizio)

Laurito (Vincenzo Speranza)

Magliano Vetere (Carmine D’Alessandro)

Montecorice (Pierpaolo Piccirilli)

Piaggine (Guglielmo Vairo)

Petina (Domenico D’Amato)

Pisciotta (Ettore Liguori)

Prignano Cilento (Giovanni Cantalupo)

Roscigno (Pino Palmieri)

Rutino (Giuseppe Rotolo)

Sacco (Franco Latempa)

Sanza (Vittorio Esposito)

Sant’Arsenio (Donato Pica)

Sapri (Antonio Gentile)

Stella Cilento (Francesco Massanova)

Stio (Natalino Barbato)