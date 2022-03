“Tutti al voto”, Agropoli: intervista al consigliere Mario Pesca | VIDEO

Ritorna l’appuntamento con “Tutti al voto” il rotocalco politico prodotto da Infocilento. “Troppi personalismi” così etichetta la situazione politica di Agropoli il consigliere pentastellato Avv. Mario Pesca, riferendosi ai tanti candidati a sindaco alle prossime amministrative ad Agropoli.

Pesca ha sottolineato come nei vari schieramenti ci siano grossi problemi di varia natura, dalle mancate primarie nel centro sinistra all’assenza di un candidato del centro destra. Per la propria candidatura, il giurista ha intenzione di mettere la propria esperienza per il bene del territorio.