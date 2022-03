Tornano nelle piazze le uova dell’Ail: ecco trovarle in Cilento e Vallo di Diano

Tornano il 1°, 2 e 3 aprile, nelle principali piazze italiane, le Uova di Pasqua dell’AIL “Ogni uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo“, è questo lo slogano che accompagna l’iniziativa.

Le Uova di Pasqua AIL, tornano a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici e quest’anno saranno ancora più riconoscibili, grazie ad un incarto che racchiude l’impegno di sempre: donare un futuro ai sogni di pazienti.

Acquistando un uovo, con una donazione minima di 12 euro, potrai supportare la ricerca scientifica e l’assistenza ai malati e alle loro famiglie in tutta Italia.

Ecco dove sarà possibile trovarle nel Cilento e Vallo di Diano:

AGROPOLI: Piazza V. Veneto

ALTAVILLA SILENTINA: Piazza Umberto I

AQUARA: Piazza V. Veneto

CAPACCIO: Basilica Paestum- Via Magna Grecia- Piazza Santini

CASTELCIVITA: Piazza Umberto I

CASTELNUOVO CILENTO: C/O mobili Mondelli

CONTRONE: Piazza Umberto I

FELITTO: Chiesa S. Lorenzo

LAURINO: Via A. Magnani

MONTEFORTE CILENTO: C/O Chiesa

OGLIASTRO: C/O Chiesa

PELLARE– Frazione Moio della Civitella: C/O Chiesa S. Bartolomeo

POLLICA: Piazza V. Emanuele C/O Vittoria assicurazioni, frazione di Acciaroli

ROCCASAPIDE: Piazza XX settembre

SANTA MARIA DI CASTELLABATE: C.SO Matarazzo

SAN MAURO CILENTO: Bar Meeting

SAN MAURO LA BRUCA: Piazza principale

SERRE: Piazza V. Veneto

VALLO DELLA LUCANIA: Chiesa S. Maria delle Grazie

I fondi raccolti, serviranno esclusivamente per la ricerca. Ogni anno, 33mila persone. ricevono una diagnosi di tumore del sangue; purtroppo le leucemie e i linfomi non vanno in lockdown e, mai come quest’anno, i volontari Ail, saranno impegnati a chiedere un piccolo contributo per una grande causa.