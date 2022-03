Montecorice: Ivan Chiarello candidato sindaco

MONTECORICE. C’è anche il Comune di Montecorice tra quelli chiamati alle urne in vista delle prossime elezioni amministrative. Nelle ultime ore è stata annunciata la volontà di un gruppo di giovani di scendere in campo per provare ad intercettare la volontà di cambiamento che emerge tra alcuni elettori.

A capo di questa compagine c’è Ivan Chiarello, originario del borgo di Cosentini e membro della Confraternita Socia.

«Mentre il popolo della politica si arrampica sui vetri per riscaldare la propria poltrona, i giovani vengono lasciati in disparte, vengono lasciato morire di una morte lenta. Urlare non serve, serve piuttosto aprire gli occhi sul mondo, essere cristiani fino in fondo, non dimenticare mai che la povertà in molti casi la creiamo noi con la nostra cecità e la nostra indifferenza, in molti casi voluta e studiata», si legge in una nota.

Il gruppo politico intenzionato a scendere in campo si chiamerà “Parola ai giovani” perché è soprattutto a loro che si rivolge. A loro è diretto un appello a recarsi alle urne: «Andateci prima di tutto perché è un diritto che ciascuno di noi ha acquisito grazie al lavoro e al sacrificio di tanti che si sono battuti per il suffragio universale, perché anche i meno abbienti e le donne avessero la possibilità di scegliere chi mandare a governare. Andateci perché è in gioco il vostro futuro, più che quello dei vostri genitori e nonni: perché ogni legge che verrà approvata nei prossimi mesi e nei prossimi anni inciderà sulla vostra vita».