Finisce lo stato di emergenza: ecco il Cilento del lockdown | VIDEO

È il 31 marzo e, dopo due anni e due mesi, oggi finisce lo stato di emergenza Covid. E’ una data fortemente simbolica che segna il ritorno alla normalità, anche se gli esperti sono molto causi nel definire sconfitto il virus.

Da domani cambieranno molte regole, gran parte delle quali per via dell’ultimo decreto Covid approvato dal governo. Alcune, però, sono legate alla fine dello stato di emergenza, che ha reso possibile una serie di misure nel corso dei due anni passati.

Da domani, insomma, non ci saranno più i colori delle Regioni. Con la fine dello stato di emergenza diciamo addio anche al Comitato tecnico scientifico, che ha indicato la strada per due anni al ministero della Salute e al governo. Per la stessa ragione, la fine dello stato di emergenza, decadrà anche la struttura commissariale

Dopo 26 mesi, dunque, abbiamo una parvenza di normalità. Mettiamo in archivio le immagini che ci hanno accompagnato in questo periodo: i canti sul balcone, gli striscioni con la scritta “andrà tutto bene” o termini che sono entrati nel nostro vocabolario quotidiano, da autocertificazione a green pass soprattutto nella prima fase dell’emergenza.

