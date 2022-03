Convergenze approva progetto di bilancio, ricavi in crescita

Il Consiglio di Amministrazione di Convergenze S.p.A. Società Benefit, operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021.

Rosario Pingaro, presidente e amministratore delegato di Convergenze S.p.A. SB, ha commentato: “Il 2021 si è concluso positivamente, con ricavi di entrambe le BU in crescita ed un significativo miglioramento della marginalità della BU TLC. Il contributo maggiore è legato al settore TLC: nel corso del 2021 sono stati infatti effettuati investimenti significativi finalizzati all’estensione della rete FTTH, che al 31 dicembre 2021 supera i 5.600 km. Vorrei sottolineare come anche la BU Energia abbia performato positivamente in termini di nuovi clienti ed utenze attive, che crescono di +1.676 rispetto all’esercizio precedente, nonostante la situazione straordinaria che ha interessato i mercati nel corso dell’anno, prima messi alla prova dalla pandemia, poi dagli improvvisi aumenti dei costi dell’energia e del gas, e infine dalla guerra. La fiducia dataci dai nostri clienti e la nostra capacità di cogliere le opportunità di cross-selling tra le due BU, ci hanno consentito di chiudere l’anno con soddisfazione. Al di là dei risultati economici, siamo particolarmente orgogliosi dei tanti progetti portati a termine nel 2021, tra cui: la sottoscrizione di un contratto con Enel-X, l’inaugurazione della nuova divisione Wholesale, la cablatura di nuovi comuni, l’ampliamento del nostro network di stazioni di ricarica per veicoli elettrici EVO, solo per citarne alcuni. Per il 2022, continueremo a dedicarci allo sviluppo del business con lo stesso entusiasmo e prestando sempre attenzione alle tematiche ESG, per portare un contributo positivo alle comunità e nei territori in cui siamo presenti. In questo contesto si inserisce anche l’accordo vincolante siglato oggi per l’acquisizione di Positivo S.r.l., un operatore di TLC della provincia di Salerno strategicamente valido e facilmente integrabile con la nostra realtà: si tratta di un’operazione che ci permette di consolidare ulteriormente la nostra posizione di leadership a livello locale”.

• Ricavi: € 18,4 milioni (€ 16,3 milioni) 1; +12,7% o Ricavi BU TLC: € 8,9 milioni (€ 7,5 milioni); + 19,0%

• Ricavi BU Energia: € 9,4 milioni (€ 8,8 milioni); +7,3%

•

• EITDA Adjusted2: € 1,8 milioni (€ 2,3 milioni) ; EBITDA Margin: 9,7%

• EBITDA Adjusted BU TLC: € 2,7 milioni (€ 1,8 milioni); + 48,6%

• EBITDA Adjusted BU Energia: – € 0,8 milioni (€ 0,5 milioni)

• EBIT: € 0,5 milioni (€ 1,2 milioni)

• Utile netto: € 0,2 milioni (€ 0,7 milioni)

• Posizione Finanziaria Netta (PFN): € 2,3 milioni (cash positive per € 0,06 milioni)

• Immobilizzazioni materiali: € 10,5 milioni + 54,2% (€ 6,8 milioni)

• Servizi contrattualizzati BU TLC: + 6.222 rispetto al FY2020