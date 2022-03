Capaccio, delocalizzazione scuola a Precuiali: prosegue l’iter

CAPACCIO PAESTUM. Prosegue l’iter per la delocalizzazione della scuola dell’infanzia di via Precuiali. Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, aveva immaginato di utilizzare fondi Pnrr per una spesa di 2,4 milioni di euro per realizzare una scuola dell’infanzia in località Gromola, delocalizzando così quella dell’infanzia di Precuiali, per rischio idrogeologico.

Delocalizzazione scuola a Precuiali: l’iniziativa

Ora l’Ente punta ad accelerare l’iter. L’area idonea per la delocalizzazione della scuola è stata individuata tra via Gromola Varolato e via Campitello, in prossimità delle scuole e di servizi pubblici.

Gli uffici hanno già dato il via al procedimento esproprietivo dell’area ed ora l’Ente ha dato la disponibilità a concludere l’iter attivando le procedure propedeutiche allo stanziamento in bilancio delle somme necessarie all’esproprio.

La scuola di Tempa San Paolo

Nell’ambito scolastico il Comune sta valutando pure l’ampliamento della scuola primaria di Tempa San Paolo, anche mediante delocalizzazione. Per questo l’esecutivo Alfieri ha dato mandato agli uffici di individuare la migliore soluzione progettuale.