Covid- 19: ecco il nuovo calendario degli open day nel Cilento

Prosegue la campagna vaccinale anti Covid- 19. L’Asl Salerno, ha comunicato le date dei nuovi open day nel Cilento.

Sarà possibile sottoporsi a vaccinazione per ricevere la prima dose, la seconda dose e la terza dose booster. Inoltre, è possibile vaccinarsi anche con il nuovo vaccino Novavax, ma solo per chi non ha ricevuto alcuna dose.

Ecco il calendario degli appuntamenti nel Cilento

Agropoli- sede Croce Rossa dalle 15:00 alle 19:00

Venerdì 1° Aprile

Venerdì 29 Aprile

Acciaroli: dalle 15:00 alle 18:00

Giovedì 21 Aprile

Santa Maria di Castellabate: dalle 15:00 alle 19:00

Lunedì 11 Aprile

I centri vaccinali di Acciaroli e Santa Maria, dopo questi ultimi due appuntamenti, chiuderanno i battenti e resteranno aperti solo i centri vaccinali di Agropoli e Vallo della Lucania, salvo ulteriori riduzioni.

La struttura vaccinale, in ogni caso, sarà mantenuta intatta, in caso di richiamo annuale da settembre in poi.

Ricordiamo che per ricevere l’inoculazione del vaccino, sarà necessario presentarsi all’appuntamento, muniti solo di tessera sanitaria e di un documento di riconoscimento valido.