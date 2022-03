Nasce la “Pacestiera”, il dolce pasquale a sostegno dell’Ucraina

Si avvicina la Pasqua, e mai come quest’anno, il messaggio di pace e speranza si fa sempre più forte in tutto il mondo. Tante sono le tradizioni pasquali anche in fatto di cucina. Dolce tipico campano e, in particolare, napoletano, è la preparazione della Pastiera. Il classico dolce della Pasqua, si veste con i colori della pace e diventa solidale.

Ecco l’idea del pasticciere Cafiero, direttamente dal suo laboratorio di Sorrento

E’ la “Pacestiera“; pastiera della pace ideata a Sorrento dal maestro pasticciere Antonio Cafiero, che donerà il ricavato in beneficenza per una iniziativa a favore dell’ Ucraina.

”E’ la classica pastiera – spiega all’ANSA Cafiero mostrando la prima sfornata – a cui ho aggiunto i colori della bandiera della pace per decorare l’ inconfondibile griglia di strisce di pastafrolla “;la vendita della ‘Pacestiera’ contribuirà alla raccolta fondi per acquisto medicinali da spedire in Ucraina organizzata da don Luigi Castiello cappellano Ospedale del Mare di Napoli“.

“Il mio è un invito per i clienti ad avere un pensiero per popolo ucraino sperando che la guerra finisca prima possibile magari prima della Santa Pasqua. Una pace che consentirà a tutte quelle donne e bambini, alcuni dei quali ospiti della nostra comunità, di ritornare a casa e riabbracciare i loro cari“.