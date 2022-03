Il saprese Giuseppe Capitolino, tra i protagonisti della Stardust House su Rai2

E’ una vera e propria stella dei social, Giuseppe Capitolino, saprese d’origine e residente in un piccolo paese in provincia di Cosenza. Giuseppe, è ufficialmente tra i ragazzi che fanno parte della “Stardust House”; un gruppo di famosi influencer che arrivano in tv e in radio con il programma “Rds Next”, condotto interamente da loro.

Le parole e le emozioni del 16enne che è tra i talenti social più apprezzati del momento

“Sono molto felice di far parte di questa splendida famiglia; ho da poco firmato un contratto con una delle più importanti agenzie di Milano, che mi darà, sicuramente, grandissime opportunità lavorative nel campo dello spettacolo- racconta Giuseppe.

Tra le tante iniziative social e collaborazioni, spicca la partecipazione dei ragazzi, al programma televisivo, in seconda serata su Rai2 “Paradise – La finestra sullo Showbiz”; condotto da Pascal Vicedomini.

Ecco cos’è la Stardust House

La Stardust House, è una sorta di accademia dove giovani talenti del mondo social affinano le proprie capacità. Una casa che in rete ha un impatto da capogiro in termini numerici; ogni giorno qui si creano oltre 100 contenuti, che generano 20 milioni di interazioni; i follower ammontano a circa 50 milioni, un numero non tanto inferiore all’intera popolazione italiana.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una incredibile crescita di queste nuove figure professionali; sempre più persone, si avvicinano alle piattaforme social, noi ragazzi utilizziamo un vero e proprio “linguaggio social”, che però va utilizzato nel modo giusto“.

Nonostante la giovane età, Giuseppe ha le idee molto chiare e ha già all’attivo diverse collaborazioni e partecipazioni ad importanti programmi televisivi e radiofonici; nei mesi scorsi, infatti, ha partecipato anche in prima serata su Rai2, all’interno del programma “Voglio essere un mago”; racconta che è stata una bellissima esperienza trovarsi su un set cinematografico, un’esperienza che sicuramente farà da bagaglio importante per tutta la vita.

“Riuscire ad entrare nel programma, per me, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione; sin da piccolo sono sempre stato appassionato di magia e questo ha stimolato molto nel comunicare con tutti i ragazzi della mia età”.

Parole di soddisfazione arrivano anche dai genitori di Giuseppe; hanno sempre sostenuto il ragazzo nelle sue scelte, sostenendolo e aiutandolo a realizzare i suoi sogni, che poco alla volta, stanno prendendo forma. La storia di Giuseppe, dimostra quanto sia importante credere nei propri sogni, ma ci fa capire anche quanta costanza e impegno bisogna porre, affinchè i sogni diventino realtà.

“Voglio che la mia esperienza, aiuti i ragazzi giovani come me, ad avere fiducia nel futuro e che, anche da un piccolo paesino e a soli 16 anni, si possono inseguire e raggiungere grandi obiettivi, spero che la mia testimonianza, possa invogliare i miei coetanei ad inseguire i sogni”.

Per chi volesse seguire sui social il giovanissimo Giuseppe, basterà cliccare giuseppe.capitolino su Instagram e Tik Tok.