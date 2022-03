Foria: taglio del nastro per centro di aggregazione e micronido | FOTO

CENTOLA. Nuovi servizi per la comunità di Foria di Centola. Ieri, infatti, il sindaco Carmelo Stanziola ha proceduto al taglio del nastro di un polo dedicato a due cittadini benemeriti. Grazie anche al contributo della Regione Campania, infatti, hanno inaugurato un micronido dedicato ai bambini da 0 a 3 anni e un centro polifunzionale di aggregazione destinato alle associazioni locali di animazione musicale e culturale. Il primo è stato intitolato al compianto maestro Attilio Galietti, il secondo a Don Gennaro Cavaliere.

Nuovi spazi per la comunità di Foria

Sono nuovi spazi in cui la comunità potrà incontrarsi e riconoscersi, un luogo nuovo e accogliente per progettare e crescere insieme. Al Sindaco Carmelo Stanziola e alla sua amministrazione è stato rivolto dal consigliere regionale Franco Picarone, presente all’inaugurazione, un plauso per l’idea realizzata e la qualità dell’intervento.















Presenti anche il vicepresidente della Provincia, Giovanni Guzzo, la coordinatrice del Piano di Zona ambito S9 Gianfranca Di Luca, l’assessore alle politiche sociali Francesca Del Duca, la consigliera Maria Di Masi e il presidente della cooperativa “Gea” Claudio Romano.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino: “Queste opere – ha detto – garantiranno due servizi per la comunità di Foria. Le nuove generazioni e le associazioni potranno godere di spazi dove incontrarsi, confrontarsi e costruire il loro futuro.