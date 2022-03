Al via UnisaOrienta: visite guidate nei campus di Fisciano e Baronissi

Ha tagliato il nastro di partenza UNISAOrienta in tour 2022, il ciclo di open-days e visite guidate nei campus di Fisciano e Baronissi, promosso come ogni anno dal CAOT – Centro di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato, nell’ambito della manifestazione UnisaOrienta.

UnisaOrienta: l’iniziativa

Dopo le prime sei giornate, organizzate in modalità a distanza, e che hanno visto la partecipazione di circa 500 istituti scolastici al giorno (per un totale di 8000 contatti quotidiani), l’orientamento UniSa continua ora in presenza. Con UnisaOrienta in tour le aspiranti matricolepotranno conoscere da vicino spazi, strutture ed opportunità dell’Università di Salerno.

L’obiettivo dell’iniziativa, in programma fino a settembre, è ancora una volta duplice: da un lato, presentare l’offerta didattica dell’Ateneo, dagli obiettivi formativi agli sbocchi occupazionali e alle modalità di accesso ai corsi di studio e, dall’altro, far conoscere i 17 Dipartimenti UniSa, le aule, i laboratori e i servizi di contesto che connotano lo “stile di vita” dei campus universitari.

Tra i servizi di contesto saranno presentati: il Centro Bibliotecario di Ateneo, gli Impianti sportivi (CUS Salerno), l’Ufficio Relazioni Internazionali – Erasmus, l’Ufficio Diritto allo Studio, il Centro Linguistico di Ateneo.

Il commento

“Siamo davvero contenti della risposta che le aspiranti matricole stanno mostrando verso questo ciclo di appuntamenti in presenza” – dichiara la prof.ssa Ornella Malandrino, Delegata di Ateneo all’Orientamento e responsabile del Centro CAOT. “C’è voglia di venire a visitare gli spazi, di conoscere le strutture, di immaginare come sarebbe vivere l’Università di Salerno e la propria giornata da studente nei campus di Fisciano e Baronissi. Le richieste di partecipazione arrivano da tutta la Campania, ma mi piace segnalare anche le visite di scuole che arriveranno dalla Puglia e dalla Sicilia nelle prossime settimane. Per questo sento di ringraziare i dirigenti scolastici che si stanno impegnando nell’organizzare i gruppi e nell’accompagnare gli studenti durante le visite. Ancora una volta il legame Scuola-Università conferma la sua efficacia nel supportare gli studenti e le studentesse nella delicata fase dell’orientamento universitario, il momento probabilmente più importante per la loro crescita formativa e di vita” – conclude la prof.ssa Malandrino.

UnisaOrienta in tour si svolge in orario pomeridiano, a partire dalle ore 15.00, nelle date indicate nel calendario on-line, per tutti coloro che in autonomia aderiscono all’iniziativa. Possono partecipare alle visite guidate le stesse scuole organizzate in classi, anche in orario mattutino.