Vernice blu sulla scogliera a Castellabate: sospesi operai

CASTELLABATE. Strisce blu sul Lungomare Bracale. Nulla di strano se non fosse che la vernice, oltre a non essere stata stesa adeguatamente in alcuni punti, sia finita anche sulla scogliera. A segnalare il caso il consigliere di minoranza Costabile Nicoletti che ha mostrato le immagini dell’accaduto. Quindi ha commentando ironicamente: “Sarà l’effetto del nuovo piano ZTL e SOSTA AUTO a pagamento che l’amministrazione ha predisposto”.

Il caso ha destato indignazione e polemiche, tanto che sulla questione è dovuto intervenire anche il sindaco Marco Rizzo, chiarendo l’accaduto. Il primo cittadino ha parlato di “negligenza di qualche operatore”. Poi ha aggiunto: “E’ già partita la procedura per la sospensione e provvedimenti disciplinari per gli addetti. Non si possono tollerare simili leggerezze e negligenze”.

L’area a ridosso della scogliera di Castellabate è stata subito ripulita dalla vernice blu, ma prima di chiudere il caso Rizzo ha voluto replicare a chi aveva avanzato polemiche sul caso. “Vorrei ricordare a qualche leone da tastiera, anche consigliere comunale, che speculare su tali incresciosi inconvenienti non giova a nessuno. – ha detto il primo cittadino – né a tutti gli abitanti del nostro bellissimo territorio né tantomeno agli operatori turistici”.

“Il territorio con le sue bellezze naturali è di tutti e va difeso da tutti, non certo con stupide e puerili speculazioni di bassa lega”, ha concluso il primo cittadino.