Incidente in autostrada: muore 28enne residente a Cicerale

NOCERA INFERIORE. Drammatico incidente la notte scorsa in autostrada. Un giovane che viaggiava a bordo di una Fiat500 bianca ha perso il controllo della vettura schiantandosi contro le barriere del casello di Nocera. La vittima è Marco Serrapica, 28enne che viveva a Torre Annunziata ma con residenza a Cicerale dove spesso si recava.

Incidente in autostrada: la dinamica

Il ragazzo è morto sul colpo, a causa del violento impatto. La salma è stata trasferita presso la sala mortuaria dell’ospedale Umberto I, a Nocera Inferiore, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il sinistro si è registrato intorno all’1.30, nella notte tra sabato e domenica, a pochi metri dall’uscita del casello autostradale di Nocera Inferiore, sull’A3 in direzione Nord.

L’impatto è stato così forte che l’auto, dopo poco, ha preso fuoco. Inutili i soccorsi per il 28enne. A causa dell’incidente, il traffico ha subito rallentamenti fino all’alba, per consentire agli inquirenti di svolgere i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’impatto. La corsia del telepass è rimasta chiusa per diverse ore. Lunghe code di automobili si sono registrate fino alle prime ore di ieri mattina, quando poi il traffico è tornato regolare.

Le indagini

La Polizia stradale ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano sul casello autostradale e lungo la strada. Serviranno per chiarire la dinamica del sinistro.

Chi era Marco Serrapica

Figlio di professionisti, il 28enne aveva un fratello più piccolo. Viveva a Torre Annunziata, ma era spesso nel Cilento doveva aveva un’abitazione, nel piccolo comune di Cicerale.