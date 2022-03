La ricetta: spaghetti con puntarelle e pancetta

Le puntarelle sono i germogli teneri della cicoria catalogna, questa verdura dal gusto amarognolo già apprezzato dagli antichi romani si presta per svariati piatti sia cruda che cotta.

Gli ingredienti

Per 2 persone ci occorreranno 180 gr di spaghetti, 300 gr di puntarelle, 150 gr di pancetta tagliata a cubetti, 1 spicchio d’aglio, una tazzina di vino bianco, olio evo, sale e pepe.

Il procedimento

Iniziamo a pulire le cicorie prendendo solo le puntarelle, tagliamole a listarelle e mettiamole in acqua fredda con degli spicchi di limone. Intanto facciamo appassire la pancetta in una padella antiaderente, quando sarà croccante poniamola in un recipiente e teniamola da parte.

Nella stessa padella lasciamo imbiondire l’aglio in un fondo di olio evo ed eliminiamolo, versiamo le puntarelle scolate e lasciamo andare a fuoco vivace per 5 minuti, uniamo la pancetta e sfumiamo con il vino bianco lasciamo sul fuoco finché tutto il liquido sarà evaporato, aggiustiamo di sale e pepe.

Cuociamo la pasta in abbondante acqua salata e scoliamo al dente, amalgamiamo tutti gli ingredienti saltando con la pasta velocemente e serviamo caldo.