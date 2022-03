Casal Velino: ecco le tariffe per le soste a pagamento

CASAL VELINO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, ha stabilito le tariffe per le aree di sosta a pagamento e gli abbonamenti.

Nello specifico, l’Ente ha deciso di attivare, in via sperimentale, il progetto “Aree di sosta a pagamento” per il periodo che dall’1 Aprile 2022 fino al 31 Ottobre 2022 nella fascia oraria 8:00- 01:00, tutti i giorni della settimana.

Ecco nel dettaglio le tariffe e la sosta a pagamento

€ 2.00 per 6 ore, valida dalle ore 8,00 alle ore 01,00 e prevede le seguenti eccezioni:

Piazza Marconi: tariffa a tempo pari a € 1,00 per ogni 30 minuti– ore 8:00- ore 20:00 e € 1,00 dalle ore 20:00 alle ore 01,00.

Parcheggio rotonda € 1,00 dalle 08:00 alle 20:00 e € 2,00 dalle 20:00 alle 01,00.

Disponibili anche gli abbonamenti, che non avranno validità sulle piazzole di Piazza Marconi; sulla quale sarà ritenuto valido solo lo scontrino emesso dal parcometro, tenendo conto del seguente schema:

GRATUITO: venditori di prodotti propri su Piazza Grandi Eventi

GRATUITO: forza dell’ordine e di Polizia a Casal Velino

GRATUITO: per il solo titolare di attività commerciale; su Piazza Marconi

BIMESTRALE €70,00

MENSILE € 50,00

QUINDICINALE € 30,00

MENSILE € 10,00 per residenti su aree soggette a pagamento che locano, la propria abitazione, ad un residente del Comune di Casal Velino.

Per quanto riguarda gli abbonamenti per i non residenti:

MENSILE € 70,00 per la prima autovettura

QUINDICINALE € 40,00

SETTIMANALE € 30,00

Abbonamento esercenti commerciali per i soli titolari intestatari dell’attività su vie e piazze soggette alle aree a pagamento. E’ prevista la possibilità di ottenere abbonamenti quadrimestrali- periodo giugno, settembre- per l’importo di € 100,00 trimestrali € 80,00 o mensile € 40,00.

Dipendenti degli esercizi commerciali € 20,00 per l’abbonamento mensile e € 30,00 per l’abbonamento bimestrale.

Per i diportisti, l’abbonamento consente la sosta non solo nell’area portuale; ma anche sull’intero territorio soggetto al sistema delle aree di sosta a pagamento per un importo mensile di € 50,00

Il provvedimento per la predisposizione di un piano idoneo per la regolamentazione alla circolazione degli spazi di sosta nell’area Via Lista/ Zona Porto, Piazza Marconi, Canale Tufolo.

Inoltre, realizzare le aree a pagamento tramite l’uso di dispositivi Parcometri in Piazza Marconi, Via Lista, Circumvallazione di Via Lista, Via Lungomare e parcheggio rotonda d’ingresso Marina e Via Le Marine; di assoggettare l’intera area del parcheggio “Grandi Eventi” adiacente Piazza Marconi e l’intera area portuale zona ex cantiere Ferrara al pagamento del ticket.