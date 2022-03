L’Almanacco del 26 marzo 2022

Almanacco del 26 marzo 2022:

Santi del giorno: Santo Emanuele (Martire)

San Ludgero di Munster (Vescovo)

Santo Quadrato (Martire)

Santo Teodosio (Martire)

San Bercario (Abate)

San Castulo (Martire)

Sant’Eutichio di Alessandria

Santi Montano e Massima (Sposi, Martiri)Etimologia: Emanuele, nome biblico, deriva dall’invocazione con la quale il profeta Isaia invocò il Messia atteso dal “popolo eletto”: “Imma-nu-El”, “Dio è con noi”. Nel Vangelo secondo Matteo, anche Gesù era indicato con l’epiteto di “Immanuel”. Da qui la pronta diffusione del nome già nelle prime comunità cristiane.

Proverbio del giorno:

Quando marzo è piovoso, il frutteto è generoso.

Aforisma del giorno:

La nostra nascita non è altro che l’inizio della nostra morte. (Edward Young)

Accadde Oggi:

2001 – Debutta la prima band virtuale: 2D è un ex ragazzino stupido, abile tastierista, che entra in coma perché un folle sfonda con l’auto il negozio di strumenti musicali dove lavora. Quel folle si chiama Murdoc, suona il basso e gli propone di metter su una band. Il progetto si completa con il batterista Russel, cacciato da una scuola perché indemoniato, e la piccola giapponesina Noodle, sbucata da un pacco insieme alla sua chitarra elettrica.

Sei nato oggi? Anche se non ti mancano l’ardore e l’entusiasmo tipici del tuo segno, riesci comunque ad agire in modo prudente e ponderato. Questa particolare combinazione ti permette di ottenere nel lavoro buoni risultati o addirittura un grande successo. In amore prediligi le situazioni stabili, detesti le tensioni e riesci a creare intorno a te un clima sereno e rassicurante.

Celebrità nate in questo giorno:

1948 – Steven Tyler: Leader della rockband Aerosmith, è tra i maggiori cantanti della storia del rock, noto come il “demone urlante” per la peculiarità della sua voce e le movenze da ballerino, in cui prende a modello il grande Mick Jagger.

1893 – Palmiro Togliatti: Leader storico del Partito Comunista Italiano e padre costituente della Repubblica Italiana, per avversari e “compagni” di allora fu il Migliore. Nato a Genova.

1975 – Roberto Bolle: Primo ballerino italiano contemporaneo, ha danzato nei templi della danza mondiale dal Royal Ballet di Londra al Teatro dell’Opera di Vienna. Nato a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.

1947 – Elton John: Musicista e cantautore tra i più valenti del rock mondiale, per le cronache musicali è il Baronetto.

Scomparsi oggi

2018 – Fabrizio Frizzi: Conduttore tra i più noti del panorama televisivo italiano, con una quasi quarantennale esperienza alle spalle. Nato a Roma, brucia le tappe della carriera nel mondo dello spettacolo, prima come speaker radiofonico e poi come conduttore in TV, approdando in RAI all’inizio degli anni Ottanta. Lanciato dal regista Michele Guardì con il programma “Europa Europa”, dal 1991 inizia a condurre Scommettiamo che…?, programma che gli dà la notorietà e che mantiene fino al 2001.

1827 – Ludwig van Beethoven: Secondo solo a Mozart nella schiera dei più grandi compositori di tutti i tempi, dopo di lui la musica non fu più la stessa. Nato a Bonn, ad ovest della Germania, e morto a Vienna nel 1827.