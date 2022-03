Due anni fa moriva Alfonso Migliorino. Prima vittima del covid nel Cilento

AGROPOLI. Era il 26 marzo del 2020 quando Agropoli e il Cilento apprendevano la notizia della prima vittima del covid sul territorio. La morte di Alfonso Migliorino catapultava la comunità nella drammaticità della pandemia. Il ferroviere agropolese aveva 53 anni. Era stato ricoverato per poco più di una settimana all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Alfonso Migliorino: due anni fa la morte

Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Al momento del ricovero, infatti, presentava già problemi respiratori. Trasferito in rianimazione, su di lui si stava applicando la terapia con il farmaco Tocilizumab, sperimentato già al “Cotugno”. Nonostante le cure, la mattina del 26 marzo di due anni fa il cuore di Alfonso Migliorino ha smesso di battere.

Purtroppo dopo di lui la lista delle vittime del covid si è ulteriormente allungata. Il Vallo di Diano aveva già patito il lutto: il 19 marzo 2020, giorno di San Giuseppe, presso l’ospedale di Polla, moriva don Alessandro Brignone. Il parroco di Caggiano aveva soltanto 46 anni.

Il ricordo del sindaco Adamo Coppola

«Alfonso Migliorino era uno di noi, da sempre attivo nel sociale e ogni volta pronto ad aiutare il prossimo. Lo ricordiamo con quel suo sorriso bonario, felice, innamorato della vita e dei suoi affetti più cari. Ancora oggi mi risulta difficile parlarne al passato, ma la verità dei fatti è che il virus ha mietuto vittime in tutto il mondo, anche tra persone a noi vicine», ha detto il sindaco di Agropoli Adamo Coppola.

«In loro memoria, ed oggi in particolare per Alfonso, è necessario ricordare a tutti di continuare a seguire le norme anti-contagio. Tra qualche giorno lo stato d’emergenza cesserà, ma non possiamo dire di aver lasciato alle spalle la pandemia. I gesti che da due anni a questa parte sono elementi della nostra quotidianità dovranno continuare ad accompagnarci.Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri familiari, a chi non c’è più!», ha concluso.

Oggi, alle ore 16.00 nella Chiesa di Sant’Antonio al Moio, è in programma una messa in suffragio di Alfonso Migliorino.