A Futani una passeggiata naturalistica sulle orme dei monaci

FUTANI. Una passeggiata naturalistica con l’asino sulle orme dei monaci. E’ questa l’iniziativa organizzata per domani (domenica 27 marzo) dalla Pro Loco di Futani. Il percorso sarà lungo il sentiero che collega Castinatelli ed Eremiti, passando per l’antica abbazia di Santa Cecilia. 7 chilometri da percorrere in circa 3 ore.

Notevoli i punti di interesse che si incontreranno lungo la passeggiata: la chiesa San Nicola di Bari, il Museo en plein air dedicato al marinaio Francesco Chirico, la chiesa di San Nicola da Tolentino, la cappella di San Biagio e l’abbazia di Santa Cecilia.

La partenza è prevista alle ore 10 da Castinatelli, con arrivo alle ore 13. Previsto il pranzo a sacco che verrà consumato in prossimità dell’abbazia.

I più esperti potranno partire alle ore 9 da Futani (piazza Granci). In questo caso il percorso prevede una durata di circa 5 ore per circa. 13 km.